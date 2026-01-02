Monclova celebra su primer nacimiento del 2026 en el Hospital General

Con los primeros minutos del 2026, Monclova dio la bienvenida a su primer nacimiento del año en el Hospital General "Amparo Pape de Benavides", donde a la 01:13 horas del 1 de enero llegó al mundo una bebé, marcando un inicio lleno de esperanza para la ciudad.

El personal médico informó que se trata de una recién nacida de sexo femenino, con una edad gestacional de 34 semanas y un peso de 2 mil 550 gramos, quien fue atendida de inmediato por el equipo de ginecología y neonatología del nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes, la bebé nació en condiciones estables y permanece bajo observación médica, conforme a los protocolos establecidos para recién nacidos con semanas de gestación menores al término, a fin de garantizar su adecuada evolución y bienestar.

El nacimiento fue recibido con entusiasmo por el personal de salud, quienes destacaron el simbolismo de este acontecimiento al convertirse en el primer alumbramiento registrado en Monclova durante el 2026, reflejo del compromiso del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" con la atención oportuna y profesional de las madres y recién nacidos.

Este hecho representa un mensaje de esperanza y renovación para la comunidad, al iniciar el nuevo año con la llegada de una nueva vida, en un contexto de esfuerzo constante del sector salud por brindar servicios de calidad a la población de la Región Centro de Coahuila.