Pide Iglesia rezar por AHMSA Llama a mantener esperanza

Ante la incertidumbre que enfrenta Monclova y la región por el futuro de AHMSA y la falta de certeza sobre su venta, el párroco Claudio Longoria llamó a la población a mantener la esperanza y pidió incluir la solución de la empresa y la recuperación de su fuente de empleo entre las intenciones de los 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe.

Durante su homilía, que se realizó este domingo en la parroquia Santiago Apóstol, el sacerdote reconoció el panorama complicado que vive la región, donde trabajadores y familias permanecen a la expectativa de las negociaciones para definir el futuro de la acerera.

"Todavía no sabemos nada de AHMSA, no sabemos cómo van las negociaciones, no sabemos si ya se va a vender o no", expresó al referirse a la incertidumbre que prevalece en torno a la empresa.

Ante esta situación, pidió evitar que el pesimismo domine el ánimo de la población y convertir la solidaridad en una forma de apoyo para quienes enfrentan las consecuencias de la crisis económica.

El sacerdote exhortó a que una de las intenciones constantes de los 46 rosarios, que comenzarían el 27 de octubre, sea que se resuelva la situación de AHMSA, a la que identificó como la principal fuente de empleo de la ciudad.

"¿Cuál tiene que ser una intención constante en nuestros 46 rosarios? La fuente de empleo principal, que ya se solucione lo de AHMSA", manifestó.

Longoria sostuvo que, frente al panorama adverso, la comunidad debe fortalecer la esperanza mediante acciones cotidianas de solidaridad, respeto y apoyo mutuo, en lugar de alimentar el desánimo.

"Si lo vemos desde el mundo, es malo, es triste, es oscuro. Si lo vemos con los ojos de Dios, está lleno de oportunidades de que tú lleves la bendición a otro, de que tú lleves un poco de amor al otro", señaló.

El sacerdote recordó que el mandamiento del amor implica atender las necesidades del prójimo y pidió a la población llevar ese principio a la vida diaria, sobre todo en una comunidad que necesita recuperar la confianza ante las dificultades económicas.

"Necesitamos la ayuda aquí adentro en Monclova, entonces hay que seguir insistiendo", expresó al convocar a los feligreses a mantener sus oraciones por una solución para AHMSA y por las familias que dependen de la actividad económica de la región.