Lorena Long Guedea descarta maltrato infantil en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La procuradora municipal de PRONNIF, Lic., Lorena Long Guedea, descartó que haya existido maltrato infantil hacia un menor habitante de la colonia Fonasol, luego de los hechos que trascendieron la mañana del pasado miércoles.

En entrevista, la funcionaria informó que el niño fue valorado de manera adecuada como parte de las diligencias emprendidas por la dependencia, sin que se detectaran elementos que confirmaran un caso de maltrato.

Añadió que durante la investigación también fueron entrevistadas vecinas del sector, quienes señalaron que nunca han observado agresiones o malos tratos hacia el menor.

Long Guedea explicó que, a consecuencia de la situación generada por la difusión del caso mediante un video que se viralizó en redes sociales, la abuela de los menores presentó un malestar de salud, por lo que fue atendida por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja.

Respecto al estado del niño, indicó que presenta una condición relacionada con su salud mental, motivo por el cual actualmente recibe atención y seguimiento por parte de un psicólogo.

Por lo anterior, la procuradora reiteró que, con base en las diligencias practicadas hasta el momento, la dependencia no encontró evidencia de maltrato infantil en este caso.