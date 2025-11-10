Carlos Villarreal Pérez anuncia inversión en seguridad para Monclova

El municipio de Monclova cerrará el año con una inversión de más de 35 millones de pesos en materia de seguridad donde se logró incorporar nuevas tecnologías.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó también que en próximas semanas se darán anuncios importantes de incrementos salariales y número de elementos, así como la adquisición de nuevos equipos.

El edil sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, donde se dio seguimiento a los acuerdos firmados ante el Consejo Estatal de Seguridad, así como a la planeación del cierre de 2025 y el arranque de 2026.

"En materia de seguridad, seguimos trabajando en equipo para fortalecer el Modelo de Seguridad Coahuila que impulsa nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, garantizando que Monclova y la Región Centro-Desierto continúen desarrollando las mejores prácticas por el bienestar de nuestras familias", señaló Villarreal Pérez.

El alcalde explicó que desde el pasado viernes se han sostenido reuniones de planeación interinstitucional con diversas dependencias estatales, incluyendo la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Infraestructura Social y la Secretaría de Finanzas, con el propósito de alinear estrategias y recursos para el próximo año.

Durante el encuentro con el fiscal, se abordaron temas clave como la homologación salarial de los cuerpos policiacos, el incremento de la fuerza operativa, así como la revisión de exámenes de control y confianza, certificaciones y equipamiento, los cuales —afirmó— "van en tiempo y forma".

Villarreal destacó que la inversión realizada representa una punta de lanza para el futuro de la corporación municipal, fortaleciendo la capacidad operativa y el compromiso del personal de seguridad.

"Estamos trazando una ruta clara para cerrar el año cumpliendo los objetivos del Consejo Estatal de Seguridad, y preparando los proyectos estratégicos que se implementarán en 2026", agregó.