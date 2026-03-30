Entregan 1.4 toneladas de alimentos a familias vulnerables

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) entregó de manera oficial 1.4 toneladas de alimento no perecederos a los DIF de Monclova y Frontera, que se reunieron en la carrera organizada por el Día Mundial del Agua y servirán para apoyar a las familias vulnerables de ambos municipios.

El día de ayer se llevó a cabo la entrega por parte del gerente del sistema Eduardo Campos Villarreal, con la presencia de la Presidenta Honoraria del DIF Monclova Mavi Sosa y de la directora del DIF Frontera Karen Cadena.

Este año se logró superar el apoyo recabado en relación al 2025 al pasar de 1 a 1.4 toneladas de alimentos, los cuales se entregaron de manera equitativa entre los dos sistemas, con 700 kilos a cada uno. Eduardo Campos Villarreal señaló que este año se tuvo una buena respuesta de la población con un total de 700 corredores, quienes aportaron dos kilogramos de ayuda como requisito de inscripción.

Los productos recolectados corresponden a alimentos básicos como arroz, frijol, aceite y otros artículos no perecederos, que serán destinados a familias en situación vulnerable de Monclova y Frontera. Serán cada uno de los DIF municipales quienes establecerán la manera de distribuirlos, de acuerdo a los programas que maneja y el padrón de personas que requieren apoyo en cada uno de los sectores.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, explicó que los apoyos serán destinados principalmente a personas que no forman parte de los programas sociales, pero que enfrentan condiciones de necesidad. Con esta donación se estima beneficiar a cerca de 100 familias en el municipio, sobre todo quienes viven en las periferias.

Campos Villarreal señaló que para la siguiente edición se buscará mejorar la organización y aumentar el número de corredores, con el objetivo de ampliar el impacto social de la actividad.