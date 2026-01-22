Endurecen sanciones por maltrato animal en Monclova: multas y penas de cárcel

Endurecen sanciones por maltrato animal; contemplan multas de hasta 500 UMAS, servicio comunitario, arraigo e incluso hasta penas de cárcel, esto como parte de las modificaciones que se plantean al Reglamento de Bienestar Animal en Monclova.

Se trabaja en la correcta adecuación de la reglamentación vigente, con el objetivo de actualizarla, incluir nuevas conductas sancionables y establecer una clasificación precisa de las infracciones, así como sus respectivas sanciones.

La directora del Centro de Bienestar Animal, Aniela Flores, dio a conocer que actualmente el reglamento ya contempla una clasificación de faltas; sin embargo, se busca reacomodar y ampliar el catálogo de infracciones para cubrir situaciones que hoy no están claramente especificadas.

"Las sanciones aún están en etapa de propuesta, falta todo el proceso de aprobación correspondiente, pero lo que estamos sugiriendo es incluir infracciones que no se mencionan en el reglamento actual", explicó.

Entre las conductas que se pretende incorporar se encuentran dejar animales encerrados dentro de vehículos, zoofilia, atropellar intencionalmente a un animal, así como causarle daño o la muerte de manera dolosa.

Flores señaló que, una vez integradas estas faltas, se realizará el procedimiento legal necesario para que puedan aplicarse las sanciones correspondientes, las cuales incluirían multas económicas, servicio comunitario relacionado con el bienestar animal, así como arraigo domiciliario, suspensión o clausura de actividades de negocios, y en los casos más graves, penas de prisión.

Indicó que las multas económicas serían variables y se manejarían en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), con sanciones que podrían ir desde 5 hasta 500 UMAS, dependiendo de la gravedad de cada caso.

Finalmente, destacó que el objetivo de estas modificaciones es fortalecer la protección animal, sancionar de manera efectiva el maltrato y generar una mayor conciencia y responsabilidad entre la ciudadanía.