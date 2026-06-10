Estudiantes de Monclova reciben playeras 'Coahuila Pal´ Mundial'

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Servicios Educativos, realizó la entrega de 15 mil playeras con el logotipo "Coahuila Pal´ Mundial" a estudiantes de la Región Centro, previo al debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del CONALEP Monclova, donde autoridades educativas encabezaron la entrega oficial.

Entre los asistentes destacaron el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González Ruiz; la directora del plantel, Deyanira Terraza Cervantes; así como Clara Briseño, directora de Educación, además de directivos de la institución.

Durante su intervención, Terraza Cervantes expresó su entusiasmo por esta iniciativa, al considerar que el Mundial representa un momento clave para fortalecer la identidad y la unidad entre los jóvenes.

"Estamos muy contentos de que este mundial sea un parteaguas para la unidad, para la identidad, y que los jóvenes lo vivan con alegría. Es un momento para demostrar que trabajando juntos podemos lograr muchas cosas", señaló.

En el caso del CONALEP Monclova, fueron beneficiados mil 280 alumnos, quienes además participarán en una serie de actividades organizadas para disfrutar el encuentro deportivo.

Para este fin, se instalará una pantalla en la Plaza Cívica del plantel, donde estudiantes de ambos turnos podrán ver el partido en un ambiente festivo.

"Vamos a tener una quermés mexicana y todos juntos estaremos disfrutando de este mundial. Queremos que sea un motivo de integración y de convivencia entre toda la comunidad educativa", explicó la directora.

Asimismo, destacó que el entusiasmo de los estudiantes ha sido evidente, ya que no solo valoran el apoyo material, sino el hecho de ser tomados en cuenta.

"Están felices. Más que la playera, valoran lo que significa: que cuentan, que valen y que se les considera. Este tipo de acciones refuerzan el compromiso con la educación de nuestros jóvenes", agregó.

Finalmente, la directora agradeció al gobernador del estado por el respaldo constante, así como al director estatal del CONALEP, Alfio Vega, y al alcalde Carlos Villarreal, por las gestiones realizadas para hacer posible este beneficio.