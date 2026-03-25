Orgullo de Monclova! Escuela Pública rompe barreras y vuela a la Nacional de Robótica

En un hecho que llena de orgullo a todo Coahuila, la Escuela Primaria Federal Indira Gandhi (Nissan 57) ha logrado una hazaña sin precedentes: obtener su pase a la etapa nacional de la competencia internacional FIRST LEGO Explore. Con un proyecto que combina ciencia, tecnología y una profunda identidad regional, este grupo de estudiantes de una escuela pública demuestra que el talento monclovense no tiene fronteras.

Investigación con Sello Coahuilense

Bajo la premisa de que Coahuila es orgullosamente "tierra de dinosaurios", el equipo enfocó su proyecto en la arqueología y el estudio de fósiles. Los alumnos diseñaron y construyeron una maqueta motorizada con piezas de Lego, simulando un laboratorio de investigación para resguardar y estudiar los hallazgos paleontológicos de la región, como los de Cuatro Ciénegas. Lo más destacado es que no se trata solo de construcción; los niños aplicaron conocimientos de programación en tabletas para dar vida y movimiento a sus creaciones.

El Rostro del Éxito

Aunque el club de robótica de la institución está integrado por 60 alumnos que trabajaron arduamente durante todo el ciclo escolar, la convocatoria designó a seis representantes para defender el proyecto en la competencia: Sofía Escobedo, Iker Guerrero, Suhey Galván, Alisson González, Francisco Javier y Juan Pedro Gaytán.

Un Esfuerzo de Toda una Comunidad

Este logro es el fruto de una gestión incansable y un trabajo en equipo que involucra a toda la comunidad escolar. La directora, Adriana Campuzano Ceniceros, destacó que, si bien las maestras Andrea Fabiola Victorino Cassio y Juanita Juliet Robles Martínez son las titulares directas del proyecto, este éxito es compartido con todas las docentes del plantel, quienes han sido pieza fundamental para motivar y respaldar a los estudiantes en cada etapa.

Tras su destacada participación en Durango el pasado 21 de marzo, donde compitieron contra delegaciones de diversos estados, el equipo ya se prepara para el siguiente gran reto: el evento nacional que se llevará a cabo el 25 de abril en la Ciudad de México. Ahí, buscarán un pase a la etapa internacional, llevando consigo la representación de las escuelas públicas de nuestro estado.