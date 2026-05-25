Esra Cavazos se prepara para representar a Monclova en el Congreso

Monclova, Coah. – La candidata a diputada local por el Distrito 5, Esra Cavazos del Bosque, afirmó estar lista para representar a la ciudadanía desde el Congreso del Estado, impulsando iniciativas enfocadas en educación, seguridad, empleo y desarrollo económico para la Región Centro de Coahuila.

Durante encuentros con simpatizantes de las colonias Leandro Valle y Ampliación Hipódromo, la abanderada de la alianza ciudadana por la seguridad PRI-UDC destacó que la campaña entra en su etapa final con una intensa agenda de trabajo en distintos sectores de Monclova.

Acompañada de su suplente, Glenda Suárez, señaló que han logrado recorrer en varias ocasiones el distrito gracias al acercamiento directo con las familias. "Estamos trabajando de lunes a domingo. La gente nos abre las puertas de su hogar, nos entrega propuestas y quiere participar en este proyecto porque quiere que a Monclova le vaya bien", expresó.

Esra Cavazos subrayó que una de sus principales prioridades será respaldar desde el Congreso el modelo de seguridad que se mantiene en Coahuila, al considerar que la tranquilidad de las familias y la estabilidad social son fundamentales para atraer inversiones y fortalecer la economía regional.

Asimismo, destacó el panorama positivo que enfrenta Monclova ante la llegada de nuevas inversiones y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), factores que —dijo— permitirán impulsar el empleo y aprovechar el talento de profesionistas y jóvenes de la región. "Monclova está lista para crecer. Tenemos universidades, hospitales, talento y una ubicación estratégica. Lo que sigue es generar las condiciones legales y de inversión para consolidar ese desarrollo", indicó.

La candidata enfatizó también la importancia de fortalecer la educación y reconoció el esfuerzo de las y los docentes coahuilenses ante los retos actuales en materia educativa. Señaló que desde el Congreso buscará impulsar iniciativas que garanticen mejores herramientas académicas y mayores oportunidades para estudiantes y maestros.

En cada una de las reuniones la maestra Esra Cavazos invitó a la militancia y simpatizantes a ejercer un "voto útil y razonado" en la elección del próximo 7 de junio, destacando la importancia de participar para definir el rumbo de Monclova y de Coahuila.