Ex obreros de AHMSA en Monclova restringen acceso a la siderúrgica

MONCLOVA, COAH.- Ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) reiteraron su postura de no permitir el acceso de ninguna persona al interior de la siderúrgica si no cuenta con un documento oficial debidamente autorizado por la jueza encargada del proceso. La advertencia se mantiene firme ante la próxima visita de empresarios vinculados a Afirme, quienes presuntamente estarían por ingresar a las instalaciones como parte de las diligencias relacionadas con la situación de la empresa.

Los ex trabajadores señalaron que su presencia en los accesos de la planta continuará de manera permanente, ya que aseguran que no permitirán ningún movimiento irregular dentro de la acerera. Insistieron en que cualquier ingreso deberá estar plenamente respaldado por la documentación legal correspondiente, pues consideran que se trata de un proceso delicado en el que deben respetarse las disposiciones judiciales y los derechos de quienes por años laboraron en la empresa.

Asimismo, lanzaron una advertencia directa a quienes intenten entrar sin notificar o sin mostrar ante ellos el documento aprobado por la autoridad judicial. Aseguraron que, en caso de detectar personas dentro de la siderúrgica sin haber cumplido con este requisito, no permitirán su salida hasta que se aclare la legalidad de su presencia en el lugar. Los ex obreros sostienen que su intención es evitar cualquier acción a espaldas de la base trabajadora y garantizar que todo procedimiento se realice con transparencia.

La tensión en torno a AHMSA se mantiene luego de meses de incertidumbre por el futuro de la empresa y la situación laboral de miles de familias de la Región Centro. Con la posible llegada de empresarios interesados en revisar las instalaciones, los ex trabajadores han dejado en claro que seguirán vigilantes y que no cederán en su exigencia de que todo acceso se realice bajo estricto apego a la ley y con conocimiento de quienes permanecen resguardando la siderúrgica.