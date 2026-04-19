Expo Emprendedores en Monclova: solo 20 inscritos hasta ahora

Monclova, Coah.– Aunque se esperaba la participación de al menos 100 emprendedores, solo 20 se han inscrito en la Expo Emprendedores instalada en la Parroquia Santiago Apóstol, en la zona centro de la ciudad. Ante la baja respuesta, organizadores hicieron un llamado abierto a la ciudadanía y a comerciantes locales para integrarse a esta iniciativa.

El evento, que arrancó este sábado, continuará el domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, ofreciendo un espacio para que emprendedores puedan exhibir y vender sus productos, además de generar redes de contacto con potenciales clientes.

Los organizadores destacaron que el costo de inscripción es de 400 pesos por ambos días, y subrayaron que aún hay espacios disponibles, por lo que invitaron a quienes tengan un negocio o proyecto a aprovechar esta oportunidad. Asimismo, señalaron que lo recaudado durante la expo será destinado a cubrir diversas necesidades de la parroquia, por lo que insistieron en que la participación no solo impulsa el comercio local, sino que también contribuye a una causa comunitaria.