Eleuterio López responde a denuncias de extorsión en carreteras de Monclova

Un grupo de Facebook creado por paisanos que transitan por el estado de Coahuila se ha convertido en un espacio para alertar sobre presuntos puntos de extorsión en carreteras de la región. Ante ello, varios integrantes recomiendan circular por el bulevar Harold R. Pape en Monclova, al que califican como una ruta más segura durante su trayecto.

En el grupo "Puente 1 y 2 de Eagle Pass y Piedras Negras", los reportes más frecuentes, paisanos señalan tramos del Libramiento Carlos Salinas de Gortari y de la Carretera 57 como zonas donde han sido detenidos por elementos de corporaciones policiacas. Algunos incluso aseguran haber sido víctimas de extorsión por parte de supuestos policías.

En respuesta a estas publicaciones, el regidor de Seguridad Pública de Monclova, Eleuterio López, aclaró que los filtros instalados en el municipio y sus accesos no tienen como objetivo molestar a los paisanos, sino brindar apoyo y seguridad. Recordó que no todos los puntos de revisión son municipales, pues algunos operan bajo responsabilidad del estado y otros son manejados por corporaciones federales, como la Guardia Nacional y la Policía Federal.

"En estos puntos buscamos ser guías y brindar apoyo a los paisanos. Incluso en estas áreas pueden tener contacto directo con la corporación mediante los puntos de pánico", explicó.

El funcionario señaló que a través de estos filtros se han logrado decomisos de armas y drogas en cantidades menores, acciones que —afirmó— fortalecen la seguridad en la región y brindan certidumbre a los viajeros. Sobre las denuncias de conductas irregulares por parte de elementos policiales, López reconoció que, como en cualquier corporación, existen casos de malas prácticas, pero aseguró que estos no quedan impunes. "Se sancionan y lo hemos hecho a lo largo de este año", puntualizó.