Marcela Mendoza lidera AMMJE para fortalecer el emprendimiento en Monclova

Monclova avanza en el fortalecimiento del emprendimiento femenino con la consolidación de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, organismo que busca impulsar el desarrollo de los negocios encabezados por mujeres y contribuir al crecimiento económico de la región.

Así lo dio a conocer Marcela Mendoza Camero, presidenta electa de AMMJE Monclova, quien destacó que el próximo 23 de enero se llevará a cabo la toma de protesta del comité fundador, marcando el inicio formal de esta nueva representación en la ciudad.

"Estamos muy contentas porque en Coahuila solo existía una representación en Saltillo, y ahora Monclova contará con su propio comité, lo que permitirá dar una mayor fortaleza a la economía de las empresas y emprendimientos de mujeres coahuilenses".

Explicó que AMMJE Monclova nace con el fin de crear una red de valor entre mujeres emprendedoras y empresarias, sin importar el tamaño o giro de sus negocios, incluyendo desde quienes inician con un pequeño emprendimiento, hasta mujeres que ya cuentan con empresas consolidadas, empleados y operaciones formales.

Indicó que la asociación ya cuenta con 51 mujeres afiliadas, cifra que se espera incremente después de la toma de protesta. Los giros que representan son diversos, desde la venta de productos importados, servicios profesionales, spas, transporte de carga pesada y negocios con varias empresas constituidas, reflejo del impacto que las mujeres ya tienen en la economía local.

Mencionó que uno de los principales ejes de AMMJE será el acompañamiento y asesoría para que las emprendedoras puedan fortalecer sus proyectos y evolucionar hacia empresas formalmente constituidas. Señaló que la asociación se rige bajo el principio de colaboración y no de competencia, en el que dijo, "Si crece una, crecemos todas", dejando en claro que no existe una competencia entre ellas, sino un esquema para fortalecerse.

Mendoza Camero destacó que AMMJE no es una asociación feminista, sino un organismo pro mujeres, abierto a colaborar con cámaras empresariales y otros sectores que deseen sumar esfuerzos. "Somos mujeres haciendo empresa. Nuestro enfoque es económico, es fortalecer nuestros negocios y, con ello, a nuestras familias, comunidades y a la ciudad", indicó.