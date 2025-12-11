Víctor Manuel N comparece ante juez por desvío de recursos en Múzquiz

Múzquiz, COAH.- Víctor Manuel N, quien se desempeñó como tesorero municipal durante la administración pública 2022-2024 en el ayuntamiento Múzquiz, compareció ante un juez de control del Juzgado Penal con sede distrital en el municipio de Sabinas, como parte del proceso judicial en su contra por presunto desvío de recursos públicos.

La causa es llevada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que investiga a varios exfuncionarios de la pasada administración encabezada por Tania Flores Guerra.

Como medida cautelar, el juez de control, determinó la colocación de un brazalete electrónico a Víctor Manuel N, con el fin de monitorear sus movimientos mientras continúa el proceso legal.

Esta acción busca garantizar su localización y evitar cualquier intento de evasión de la justicia.

El dispositivo de geolocalización cuenta con tecnología GPS que permite rastrear en tiempo real la ubicación del portador. La información generada es supervisada por la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), la cual está facultada para alertar a las autoridades en caso de detectar manipulaciones o irregularidades en el uso del brazalete.

El proceso judicial sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas audiencias para determinar la responsabilidad del exfuncionario.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y fincar responsabilidades conforme a derecho.