Diego Garduño confirma cateo en Sabinas: cuatro detenidos por agresión

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó el cateo que se realizó por autoridades policiacas de los 3 órdenes de gobierno en el anexo 'Mano con Mano' ubicado en el Municipio de Sabinas. Además, informó sobre el avance de la carpeta de investigación integrada derivado de la detención de 4 personas que laboran para dicho centro de rehabilitación.

Sobre la detención de los individuos dijo que, son señaladas por su presunta participación en una agresión que dejó con lesiones gravísimas a un menor de edad. La autoridad detalló que, los detenidos fueron vinculados a proceso por el posible delito de lesiones gravísimas. La investigación continúa en curso, con el objetivo de recabar más datos de prueba que permitan esclarecer los hechos y determinar con precisión la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Como medida cautelar, el juez de control impuso prisión preventiva a los cuatro procesados, considerando la gravedad del caso y las circunstancias específicas en las que ocurrió la agresión. Mientras tanto, el menor afectado permanece bajo atención médica, mientras se evalúan las secuelas de las lesiones sufridas.

Durante el cateo, los agentes ministeriales documentaron las condiciones del anexo, lo que permitirá integrar de forma adecuada la carpeta de investigación. Las autoridades no han revelado más detalles sobre el estado del inmueble, pero señalaron que la inspección fue clave para fortalecer la indagatoria.

Aunque aún no se ha determinado con certeza qué motivó la agresión, la Fiscalía cuenta con indicios razonables que apuntan a la participación directa del personal detenido. La investigación se encuentra en su etapa complementaria, y se espera que en los próximos días se obtengan más elementos que permitan esclarecer este lamentable suceso.