Taller de INSPIRA Coahuila aborda responsabilidad social en medios

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la labor informativa de los medios de comunicación en temas sensibles, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través del programa INSPIRA Coahuila, llevó a cabo el taller 'Responsabilidad Social ante el Manejo de Información sobre Conductas Suicidas', la capacitación estuvo dirigida a periodistas y comunicadores de la Región Carbonífera.

El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Información y Documentación 'Don Antonio Gutiérrez Garza' de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), siendo el anfitrión el rector, Dr. Sergio Villarreal Cárdenas.

Durante la jornada, a la que convocó la licenciada Maribel Sánchez Tovar del Área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se abordaron estrategias para una cobertura ética y responsable de casos relacionados con la salud mental y el suicidio.

Sánchez Tovar destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la Iniciativa Privada y la sociedad civil, con el propósito de mejorar el entorno social y promover una cultura de prevención.

'Es fundamental que los medios cuenten con herramientas adecuadas para informar sin revictimizar ni generar efectos negativos en la audiencia', señaló.

Asimismo, subrayó que desde el inicio de la administración del gobernador Manolo Jiménez, se ha trabajado en la construcción de una sociedad más armónica y en paz.

En este sentido, el taller fue organizado por INSPIRA Coahuila, bajo la dirección de Paola Rodríguez López, en coordinación con la Secretaría de Salud; asistiendo el Dr. Iván Alejandro Moscoso González Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades y Ricardo Hernández Brussolo, conferencista especialista en Salud Mental.

Finalmente, la funcionaria enfatizó la importancia de la profesionalización en el ámbito comunicativo, especialmente en lo que respecta a la cobertura de temas delicados.

'Nuestro objetivo es mejorar la narrativa en torno al suicidio y la salud mental, y este tipo de capacitaciones son clave para lograrlo', concluyó.