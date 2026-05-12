CCAPI Sabinas celebra graduación de siete menores el 3 de julio

SABINAS, COAH.- El Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) de la colonia Sarabia alista la ceremonia de graduación de siete menores, programada para el próximo 3 de julio, mientras continúa invitando a las familias de Sabinas a integrarse a este programa gratuito enfocado en el desarrollo infantil temprano.

María Elisa Núñez Alonso, agente educativa del centro, informó que el CCAPI brinda atención a niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los tres años de edad, mediante actividades orientadas a fortalecer su desarrollo integral, motriz y social. Señaló que para realizar la inscripción únicamente se requiere presentar el acta de nacimiento y la CURP del menor.

Explicó que el programa está diseñado para que los pequeños asistan acompañados de su madre o de un adulto responsable, permitiendo una participación cercana de las familias durante las actividades. Destacó que el objetivo principal es estimular el aprendizaje y la convivencia desde las primeras etapas de la infancia.

La responsable del centro detalló que diariamente se desarrollan dinámicas pedagógicas y motrices, además de ofrecer alimentos saludables a los menores durante su estancia. Añadió que, al tratarse de un esquema no escolarizado, el programa puede ajustarse a las disposiciones oficiales sin afectar la atención que reciben los niños.

Actualmente, el padrón del CCAPI registra 38 menores inscritos, aunque la meta es ampliar la cobertura a 45 beneficiarios. Núñez Alonso invitó a la comunidad a conocer las instalaciones y sumarse a este espacio que opera de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, reiterando que el centro busca apoyar a más familias mediante la atención y estimulación temprana de sus hijos.