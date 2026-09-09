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Coahuila

Gabriel Santos presenta avances en seguridad pública a CANIRAC Monclova

El nuevo Centro Integral de Seguridad es considerado estratégico para la región.

Por Carolina Salomón - 09 septiembre, 2026 - 08:44 p.m.
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      La Dirección de Seguridad Pública Municipal mostró avances en materia de seguridad a integrantes de la CANIRAC Monclova, a quienes también ofreció un recorrido por las instalaciones del nuevo Centro Integral de Seguridad (CEIS).

      La reunión de trabajo fue encabezada por el director y regidor de Seguridad Pública, Gabriel Santos, y Eleuterio López, junto con representantes de los departamentos adscritos a la corporación, quienes expusieron los resultados obtenidos en materia de seguridad.

      Durante el encuentro, las autoridades destacaron la coordinación entre las distintas áreas para mantener a la baja las incidencias en Monclova y la Región Centro.

      Posteriormente, los integrantes de CANIRAC conocieron de cerca la operatividad y las áreas que conforman el CEIS, considerado un centro estratégico para la seguridad de Monclova y la región.

      La actividad tuvo como objetivo fortalecer la proximidad social y consolidar el Modelo de Seguridad Coahuila, además de mantener un trabajo coordinado entre la autoridad municipal y la iniciativa privada.

      Con el respaldo de la Administración Municipal, Seguridad Pública reafirmó el compromiso de trabajar de la mano con el sector restaurantero, brindar apoyo permanente y mantener una atención inmediata para la prevención del delito.

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