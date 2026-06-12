Guardia recibiría 12 años de prisión

Hasta 12 años de prisión podría alcanzar el guardia de seguridad de Liverpool por el intento de robo a la sucursal de Banamex del Paseo Monclova, tras ser vinculado a proceso, así lo indicó el delegado de la Fiscalía General del Estado.

Everardo Lazo Chapa, mencionó que durante la audiencia celebrada la tarde del jueves, el Ministerio Público formuló la imputación y el acusado fue vinculado a proceso por diversos delitos agravados relacionados con el intento de asalto.

"El Ministerio Público hizo del conocimiento al imputado los hechos o el motivo por el que estaba en proceso, se le realizó la imputación y en ese momento se solicitó la vinculación a proceso, otorgando un plazo de investigación de dos meses".

Lazo Chapa detalló que los delitos imputados son robo agravado a institución bancaria, al tratarse de un hecho cometido contra una entidad financiera, además de haberse realizado por un elemento de seguridad privada y mediante el uso de un arma de fuego.

Respecto a la sanción que podría enfrentar el acusado, indicó que será durante el proceso judicial cuando se determine la individualización de la pena, aunque estimó que ésta podría llegar hasta los 12 años de prisión.

El delegado aclaró que únicamente una persona permanece detenida dentro de la carpeta de investigación, ya que las otras personas que tuvieron contacto con el imputado desconocían por completo lo que ocurriría.

Se determinó que el taxista que lo trasladó al lugar de los hechos y después lo recogió solo prestó el servicio de transporte sin tener conocimiento de la conducta delictiva, mientras que un compañero de trabajo que le facilitó una motocicleta tampoco estaba enterado de las intenciones del ahora procesado.

Sobre el arma utilizada, se trata de una pistola calibre 9 mm perteneciente a la empresa de seguridad para la que laboraba, misma que forma parte de una licencia colectiva privada autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras concluyen las investigaciones complementarias, cuyo plazo fue fijado en dos meses.