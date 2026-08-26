Iniciativa en Monclova facilita acceso a útiles escolares económicos

Ante el próximo regreso a clases, ciudadanos de Monclova utilizan las redes sociales para promover un proyecto de ahorro y protección de la economía familiar mediante la compra y venta de artículos escolares a bajo costo.

A través de diferentes grupos vecinales y de colonias, los organizadores convocan a las familias a integrarse a esta iniciativa con la finalidad de facilitar el acceso a productos necesarios para el regreso a las aulas sin representar un gasto elevado.

En las publicaciones se ofertan útiles escolares, libros, uniformes, zapatos y otros enseres requeridos por los estudiantes para iniciar el nuevo ciclo escolar.

La dinámica consiste en realizar publicaciones dentro de los grupos correspondientes a distintas zonas de la ciudad, de manera que los interesados puedan identificar las opciones disponibles cerca de su domicilio y establecer contacto directamente con quienes ofrecen los artículos.

La iniciativa también permite que las familias que cuentan con útiles, uniformes, libros, calzado u otros productos en buen estado que ya no utilizan puedan ponerlos a la venta a precios accesibles, generando así una alternativa para recuperar parte de su inversión y, al mismo tiempo, beneficiar a otros estudiantes.

Los ciudadanos que impulsan el proyecto señalan que la intención es favorecer el ahorro familiar ante los gastos que representa el regreso a clases, además de fomentar el intercambio y la reutilización de artículos escolares.

La convocatoria se mantiene activa en redes sociales y busca que más familias se incorporen a los grupos de acuerdo con la colonia o sector donde viven para facilitar las compras y ventas entre habitantes de zonas cercanas.

De esta manera, los promotores pretenden crear una red ciudadana que permita encontrar opciones económicas para cubrir las necesidades escolares y reducir el impacto del regreso a clases en el bolsillo de las familias monclovenses.