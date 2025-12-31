Aumento en el consumo de pan dulce en Monclova por frío

Se ha detonado un aumento considerable en el consumo de pan dulce, al grado de que en algunos centros comerciales ya se observan aparadores vacíos o con muy pocas piezas disponibles.

El frente frío número 25 provocó un marcado descenso en el termómetro, con temperaturas que han oscilado entre los 5 y 6 grados centígrados durante los últimos tres días, situación que ha influido en los hábitos de consumo de la población.

De acuerdo con recorridos realizado por periódico La Voz Monclova en distintos establecimientos, el pan dulce se ha convertido en uno de los productos más demandados, especialmente durante las mañanas y noches, cuando el frío se intensifica, lo que ha derivado en una rápida venta del producto.

En algunos centros comerciales, los exhibidores permanecían vacíos, mientras que en otros solo quedaban unas cuantas piezas, reflejando la alta demanda generada por las condiciones climáticas.

Comerciantes señalaron que este incremento en el consumo es común durante la temporada invernal; sin embargo, reconocieron que las bajas temperaturas recientes han acelerado la venta del pan, por lo que se espera que el abasto se regularice conforme se mantenga la producción y continúe el frente frío en la región.