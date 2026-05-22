INE recibe urnas electrónicas en Monclova para elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió en Monclova las urnas electrónicas que serán utilizadas durante la jornada electoral del 7 de junio, como parte del programa piloto que se implementará en casillas especiales de Coahuila.

El pasado miércoles arribaron a Monclova las urnas electrónicas que se utilizarán en las dos casillas especiales que se instalarán en el Distrito 03, para captar los votos de los ciudadanos que estén en tránsito.

En Monclova se instalará la casilla especial en el Cecati 9, mientras que en el municipio de Sabinas la casilla especial en donde se utilizarán las urnas electrónicas se ubicará en el Club de Leones.

Explicó que los equipos arribaron desde Saltillo bajo resguardo de corporaciones estatales y municipales y posteriormente fueron almacenados en la bodega electoral, luego de realizar un protocolo de verificación para garantizar la integridad del sistema.

Durante una sesión pública del Consejo Distrital también se realizó una demostración del funcionamiento de las urnas electrónicas ante representantes partidistas y ciudadanía, donde se comprobó que los equipos estuvieran en ceros y se revisó la boleta digital que utilizarán los votantes.

La funcionaria señaló que esta será la primera vez que el INE implemente este tipo de urnas en Coahuila, aunque el sistema ya ha sido utilizado en otros estados del país. "Es una prueba piloto porque aquí en Coahuila es la primera vez que se van a utilizar urnas electrónicas del Instituto Nacional Electoral, antes se habían utilizado pero eran urnas del Instituto Electoral de Coahuila, ahora son prototipos y un sistema propio del INE que se busca implementar".

Cada casilla especial tendrá capacidad para recibir hasta mil votantes, límite establecido por la legislación electoral y no podrá ampliarse aun cuando exista mayor demanda ciudadana.