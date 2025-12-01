Carlos Villarreal Pérez presenta su informe de gobierno en Monclova

Este martes 2 de diciembre, el alcalde Carlos Villarreal Pérez presentará su Primer Informe de Gobierno en el Teatro de la Ciudad, a las 10:00 de la mañana, acompañado de más de 25 alcaldes, secretarios del Gobierno del Estado, así como la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas. También asistirán diputados, senadores, empresarios y funcionarios que han respaldado el crecimiento de Monclova.

El informe, que tendrá una duración aproximada de una hora, abarcará los principales logros del primer año de administración, destacando avances en infraestructura, seguridad y modernización urbana.

Villarreal Pérez afirmó estar listo para rendir cuentas a la ciudadanía, destacando que Monclova hoy "se siente limpia, ordenada y con un fuerte impulso de inversión". Subrayó que su administración ha trabajado bajo un mensaje de unidad: "Es bueno mandar el mensaje de que todos estamos unidos y que Monclova crece", señaló.

¿Qué logros presentó Carlos Villarreal Pérez en su informe?

El alcalde detallará que, dentro del programa "Prendamos Monclova", se han invertido más de 220 millones de pesos en obra pública, incluyendo 70 millones en infraestructura educativa, urbana y social, así como 150 millones de pesos destinados al Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

En total, el alcalde destacará una inversión superior a 600 millones de pesos en infraestructura municipal, además de 150 millones adicionales en materia de seguridad pública entre el Estado y el Municipio.

"Tenemos que seguir gestionando por el bien de los nuestros. El próximo año vendrán mejores cosas para nuestra ciudad, más obras y una mayor calidad de vida para los monclovenses", afirmó.

Detalles sobre la inversión en infraestructura en Monclova

Durante el informe, se anunciará la entrega de nuevas unidades para reforzar la estrategia de seguridad municipal, entre ellas:

1 unidad táctica Black Mamba,

2 unidades de monitoreo de alta tecnología, con una inversión superior a 20 millones de pesos.

Las unidades de monitoreo serán camionetas F-350 equipadas con cabina de control, cámaras de alta precisión, vigilancia en tiempo real y drones. De acuerdo con el alcalde, estas cámaras podrán monitorear de 3 a 5 kilómetros, e incluso alcanzar rangos de hasta 10 kilómetros.

Villarreal destacó que estas herramientas permitirán mejorar la capacidad de reacción y fortalecer la tranquilidad de las familias monclovenses.