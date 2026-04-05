Monclova avanza en desarrollo habitacional: 1,500 viviendas en Cerro de la Gloria

MONCLOVA, COAH.– Las faldas del emblemático Cerro de la Gloria comenzaron a mostrar un cambio importante con el avance de un desarrollo habitacional que contempla la construcción de 1,500 viviendas de interés social.

Durante un recorrido por el lugar, fue posible constatar el intenso movimiento de maquinaria pesada, entre excavadoras y camiones de volteo, que trabajan en la remoción y nivelación del terreno para dar paso a este nuevo complejo habitacional. El proyecto está dirigido principalmente a derechohabientes del Infonavit y busca atender la demanda de vivienda en la Región Centro, aprovechando la reserva territorial ubicada en los límites con sectores como la colonia Eva Sámano.

Aunque la magnitud de los cortes en el terreno y la inclinación natural de la zona han generado inquietud entre algunos ciudadanos, autoridades señalaron que la obra cumple con los requisitos técnicos y legales necesarios para su ejecución. De acuerdo con información oficial, el desarrollo cuenta con factibilidad de servicios básicos, como agua potable, drenaje y electrificación; además de un dictamen de Protección Civil, mediante el cual se avala la viabilidad del suelo para uso habitacional.

Uno de los principales retos para este nuevo asentamiento será la infraestructura pluvial, debido a que se ubica en una zona de pendiente natural donde el escurrimiento del agua de lluvia podría representar un riesgo si no se cuenta con una canalización adecuada.

Mientras tanto, la obra avanza a paso acelerado y marca un nuevo crecimiento urbano hacia el sur de Monclova, en medio de la atención de ciudadanos que observan cómo la expansión de la mancha urbana alcanza uno de los cerros más representativos de la ciudad.