Instalan cámaras de seguridad en Monclova para combatir el abigeato

Instalan cámaras de seguridad en brechas y ejidos para reforzar vigilancia contra el abigeato en Monclova, informó el director de Fomento Agropecuario, Luis Gutiérrez.

Señaló que las reuniones sostenidas con los ganaderos han dado como resultado una estrategia más efectiva para atender la seguridad en el campo, principalmente en los terrenos y ranchos ganaderos.

Destacó que estas medidas se suman a los rondines de vigilancia que se realizan de manera constante en varios municipios de la región. "Se está atacando el delito de abigeato con nueva tecnología y con más presencia de vigilancia. Han logrado detener a varias personas que por años se dedicaron a estas prácticas y que se mantenían impunes. Ahora están siendo procesadas, y nuestro compromiso de la autoridad es seguir vinculados a estos rondines para mantener la seguridad", señaló.

Las cámaras instaladas en ranchos ganaderos permitirán identificar vehículos y personas que ingresen a los predios, así como atender de manera inmediata cualquier reporte relacionado con el robo de ganado.

Gutiérrez explicó que, por motivos estratégicos, no se pueden revelar las ubicaciones exactas de los dispositivos. Asimismo, hizo un llamado a ganaderos y productores para que realicen sus denuncias de manera oportuna, lo que permite ubicar puntos estratégicos y reforzar las acciones donde más se necesitan.

Recordó que, durante temporadas como la de chile piquín, orégano, caza, chocha o recolección de leña, es común que personas ingresen a los terrenos sin permiso, lo cual también puede derivar en conductas delictivas. Por ello, reiteró la importancia de que quienes requieran acceder a estas áreas cuenten con la autorización correspondiente.