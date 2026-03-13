Enfermeras y enfermeros bloquean en Saltillo por salario retenido

SALTILLO, COAHUILA.- Un grupo de enfermeras y enfermeros que laboran en el programa "Salud Casa por Casa" realizaron la mañana de este viernes un bloqueo en la lateral del bulevar Fundadores, a las afueras del Bienestar en Saltillo, como medida de presión para exigir el pago de su quincena, el cual afirman fue retenido.

De acuerdo con testimonios de los propios trabajadores, la deuda acumulada podría alcanzar cerca de un millón de pesos si se considera el número de empleados que no han recibido su salario en la región. Los inconformes señalaron que perciben alrededor de 8 mil pesos mensuales y que no cuentan con prestaciones sociales, situación que, aseguran, complica su economía familiar.

Una de las enfermeras que participó en la protesta relató que actualmente cursa un embarazo y debe cubrir por su cuenta los gastos médicos del seguimiento, además de mantener a sus hijos junto con su esposo. Los manifestantes también denunciaron que su pago está condicionado al cumplimiento de metas de consultas domiciliarias. Según explicaron, deben realizar al menos 10 atenciones diarias y 120 por quincena para recibir su salario completo. Algunos trabajadores indicaron que, aunque logran realizar alrededor de ocho consultas por jornada, aun así se les ha retenido el pago.

Asimismo, señalaron que existe inconformidad dentro del propio equipo, ya que, afirman, algunos compañeros registran visitas sin realizar revisiones completas a los pacientes, limitándose a tomar fotografías o datos básicos, mientras que quienes realizan evaluaciones más completas enfrentan el mismo riesgo de no recibir su remuneración. Los enfermeros indicaron que esta no sería la primera ocasión en que se les retiene el pago bajo este argumento.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Saltillo y del Grupo de Reacción Sureste para abanderar la zona y evitar accidentes o incidentes con los manifestantes.