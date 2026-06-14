Monclova: Jesús Garza presenta su segundo cortometraje documental en la Biblioteca Harold R. Pape

A sus 33 años de edad y con una trayectoria de 10 años en la docencia, el monclovense Jesús Salvador Garza Hernández presentó su segundo cortometraje documental, "¿De qué Hablamos Cuando Sabemos Que es el Fin?", una producción de 20 minutos de duración que fue estrenada en la Biblioteca Harold R. Pape. El proyecto fue seleccionado a nivel nacional para su realización a través del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA), iniciativa impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura para apoyar el desarrollo de propuestas artísticas y culturales.

Garza Hernández explicó que presentó su idea en la convocatoria 2025, donde resultó beneficiado, obteniendo un plazo de 10 meses para desarrollar la producción, que se concretó este 2026 con su estreno ante el público. En la realización del cortometraje participaron más de 80 personas de distintas edades, reflejando un esfuerzo colectivo. Entre los colaboradores destacó su esposa, Karmina Gómez, quien se desempeñó como asistente de producción, así como Adrián García, originario de Monterrey, y quien se desempeñó como cinefotógrafo del cortometraje.

El documental retrata a Monclova como una ciudad inmersa en un proceso de cambio, abordando las transformaciones que experimenta la comunidad y las reflexiones que surgen cuando una etapa llega a su fin y otra comienza. El realizador señaló que la obra será enviada a festivales nacionales e internacionales; sin embargo, destacó que antes de que llegue a otros escenarios, busca que sea vista por la mayor cantidad posible de monclovenses mediante proyecciones en distintos espacios culturales de la ciudad. A través de este trabajo, el maestro busca dejar un testimonio audiovisual sobre una Monclova que enfrenta nuevos desafíos y redefiniciones, invitando a la reflexión sobre el presente y el futuro de la comunidad.