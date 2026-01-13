Jorge Mtanous: Créditos para reactivar economía en Monclova

Empresarios de la región Centro se han visto en dificultades para acceder a créditos tras la crisis de AHMSA en la que se vieron afectados, por lo que reconocen el apoyo anunciado por el Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo en la región.

El Presidente de Canacintra en Monclova, Jorge Mtanous Falco, destacó el anuncio dado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre la implementación de créditos dirigidos a emprendedores y empresarios del estado.

Los apoyos contemplan montos que van de los 10 a 30 mil pesos para emprendedores, mientras que para empresarios los créditos oscilarán entre los 300 mil y 2 millones de pesos, lo que representa una opción viable para la reactivación del sector productivo en la región.

"Es una excelente noticia y una excelente opción, y más por todo lo que hemos estado pasando en Monclova, tenemos emprendedores y empresarios que estamos batallando, y son noticias que nos alegran porque en los últimos años no hemos tenido apoyo en la Secretaría de Economía, los apoyos han estado muy restringidos".

Mtanous Falco explicó que la crisis de AHMSA dejó a muchos empresarios con adeudos y afectaciones financieras que los llevaron a quedar registrados en el buró de crédito, lo que hoy les impide acceder a un crédito.

"La mayor parte de los empresarios a los que AHMSA les quedó a deber están en buró, el cual es un requisito, por lo que se batalla para conseguirlo, por eso esperamos que estos apoyos vengan con facilidades y no estén tan restringidos".

Una situación similar enfrentan los emprendedores, quienes al no contar con historial crediticio, tienen mayores dificultades para acceder a financiamiento, por lo que confió en que el programa contemple condiciones especiales para este sector.

Estos recursos podrían destinarse a campañas de promoción, visitas empresariales en ciudades como Torreón, Saltillo, Monterrey o México, así como a la participación en exposiciones industriales y a la modernización de equipos.

Reiteró que son muy pocos los empresarios que han logrado obtener créditos, ya que los esquemas disponibles son principalmente bancarios, tasas elevadas y requisitos difíciles de cumplir, por lo que reiteró la importancia de que los apoyos estatales permitan reactivar la economía de la región Centro.