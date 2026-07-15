FreightCar anuncia paro técnico en Monclova

El presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en Monclova, Jorge Mtanous Falco, reconoció que el paro técnico anunciado por FreightCar encendió las alertas en el sector industrial, aunque afirmó que, hasta el momento, no existen reportes de despidos masivos ni de otras empresas de la región.

Jorge Mtanous Falco informó que la cámara solicitó información a los representantes de FreightCar para conocer las causas de la suspensión temporal de actividades, ya que hasta ahora únicamente cuentan con el comunicado emitido por la empresa y desconocen si la medida responde a labores de mantenimiento, cambios de contrato o ajustes en las líneas de producción.

Consideró que el envío temporal de cientos de trabajadores a sus hogares es un hecho que genera preocupación, especialmente por la incertidumbre que enfrenta la industria debido a las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. No obstante, sostuvo que el caso de FreightCar es aislado y no refleja la situación del resto de las empresas manufactureras de la región.

Indicó que, tras dialogar con representantes de diversas compañías, no tienen conocimiento de que vayan a aplicar paros técnicos o recortes de personal, al contrario algunas empresas continúan con la contratación de personal conforme incrementan su producción.

El presidente de Canacintra señaló que el comportamiento de la industria dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones del T-MEC, por lo que llamó a Gobierno Federal a privilegiar acuerdos que otorguen certidumbre al sector productivo. Reiteró que la región Centro mantiene estabilidad en materia de empleo, situación que se refleja en las cifras de contratación del IMSS y en las vacantes que ofertan las distintas empresas.

Mtanous Falco expresó su confianza que durante el segundo semestre del año se tendrá una recuperación en los mercados de exportación y permita fortalecer la actividad industrial y el empleo en la región.