Queda la calle Navarrete casi en el olvido

La calle Navarrete, en la colonia El Pueblo, conocida popularmente como la calle "Main" de Monclova, se encuentra casi en el olvido ante el cierre de la mayoría de los locales comerciales que durante años caracterizaron la zona.

De acuerdo con un vecino del sector, actualmente solo algunos negocios abren de manera ocasional, principalmente por las tardes o durante los fines de semana.

La mayoría de los comercios que operaban en esta calle se dedicaba a la venta de productos estadounidenses, entre ellos perfumes, artículos de higiene personal, productos para el hogar, ropa, juguetes, medicamentos y artículos electrónicos, cuya demanda llegó a ser considerable.

Actualmente, solo permanece una de las tiendas más grandes de la zona, además de una florería que todavía se anuncia a través de redes sociales.

Una de las principales ventajas para los comerciantes era que algunos eran propietarios de los locales, mientras que, en otros casos, las rentas resultaban atractivas incluso para vendedores que no residían en la calle Navarrete.

Sin embargo, la actividad comercial disminuyó y varios establecimientos permanecen cerrados. En algunos de los locales, incluso, la hierba y la maleza han crecido frente a las cortinas de acero, una señal del tiempo que llevan sin utilizarse.