Luis Vera transforma vidas en Monclova desde el centro Recuperando Familias

Desde haber tocado fondo hasta convertirse en un ejemplo de transformación, Luis Vera Gómez, fundador del centro de rehabilitación "Recuperando Familias", aseguró que sí es posible salir de las drogas, siempre que exista voluntad, acompañamiento y apoyo integral.

Actualmente, su labor impacta directamente a decenas de familias en la Región Centro.

En entrevista, Vera relató su propia historia marcada por la adicción, cuando terminó viviendo en la calle, sin rumbo ni dignidad. "Yo acabé como un loco vagabundo, todo greñudo, apestoso... en estos lugares encontré una puerta para salir de ese valle de tinieblas", expresó. Recordó que, en los momentos más oscuros de su vida, llegó incluso a contemplar el suicidio. "En mi mente escuchaba que la única salida era ponerme una soga al cuello o aventarme frente a un tráiler", confesó, afirmando que hoy es testimonio de que la recuperación es posible.

El responsable del centro señaló que durante su etapa de consumo utilizó sustancias como mariguana, cocaína, piedra y cristal, siendo esta última una de las drogas más peligrosas por su bajo costo y fácil acceso. Explicó que actualmente una dosis de cristal se consigue en 100 o 200 pesos, mientras que la piedra ronda los 200 a 300 pesos, lo que provoca que las personas caigan con mayor rapidez en la adicción. "En poco tiempo te vuelve loco: genera alucinaciones, quita el apetito y hace creer que todos están en tu contra, sobre todo la misma familia", advirtió.

Vera Gómez indicó que en el centro se atiende aproximadamente a 40 personas, de distintas edades, desde jóvenes hasta adultos, y destacó que la adicción no distingue niveles económicos, pues han brindado atención tanto a personas de escasos recursos como a integrantes de familias con mayor estabilidad económica. Subrayó que los costos de recuperación se ajustan a la situación de cada paciente e incluso se otorgan becas. "En muchos casos no se cobra absolutamente nada cuando las personas no cuentan con recursos, y también se reciben apoyos económicos o en especie para sostener la atención", explicó.

Finalmente, hizo un llamado a las familias a asumir un rol activo en la prevención, al señalar que gran parte de quienes consumen provienen de entornos familiares fracturados o carentes de guía. Recordó que el centro "Recuperando Familias" se ubica en la colonia Asturias de Monclova, y permanece abierto para quienes requieran apoyo o información. Las personas interesadas pueden comunicarse al 813 195 68 62. "No hay una varita mágica para curar esta enfermedad, pero para Dios no hay imposibles. Con decisión y apoyo, sí se puede recuperar una vida", concluyó.