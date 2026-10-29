Refuerzan seguridad en panteones de Monclova para el Día de Muertos

A dos días de las celebraciones del Día de Muertos, autoridades municipales reforzaron las medidas de seguridad en los panteones de Monclova, donde se prevé la llegada de alrededor de 10 mil visitantes durante el 1 y 2 de noviembre.

Como parte de los preparativos, la Dirección de Protección Civil acordonó 56 tumbas en los cementerios Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe, luego de identificar daños que podrían ocasionar accidentes entre quienes acudan a visitar a sus seres queridos.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, explicó que también se instalaron señalamientos en puntos de riesgo para que las personas puedan identificarlos con facilidad y evitar acercarse a las áreas en malas condiciones.

Entre las afectaciones se encontraron sepulturas y lápidas quebradas, así como espacios dañados por la caída de un árbol en el área infantil. El funcionario señaló que la prevención es importante debido a que en años anteriores se han registrado caídas de personas en tumbas frágiles, incidentes que incluso han requerido hospitalización.

Ante esta situación, se notificará a los propietarios o responsables de las sepulturas que presenten daños, a fin de que atiendan las condiciones que representan un peligro para los visitantes. Los trabajos también incluyen el mantenimiento y la pintura de señalamientos viales en los alrededores del panteón Guadalupe, con el objetivo de facilitar el tránsito y reducir riesgos durante los días de mayor afluencia.

Las acciones forman parte de los preparativos para la celebración del Día de Muertos y la alumbrada programada para el próximo 2 de noviembre.