Carlos Villarreal Pérez busca reelección: proyectos para Monclova

MONCLOVA, COAH.- A un año y medio del inicio de su administración, el alcalde Carlos Villarreal Pérez manifestó que está dispuesto a buscar la reelección si su partido le brinda la oportunidad, al considerar que cuenta con la preparación necesaria para asumir ese reto y dar continuidad a su proyecto de gobierno.

El edil sostuvo que los resultados obtenidos por los gobiernos emanados de su partido quedaron reflejados en el reciente proceso electoral, en el que, afirmó, la ciudadanía respaldó los proyectos impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Estamos listos, estamos preparados física y mentalmente. Hemos aprendido en este año y medio que las cosas se hacen con pasión, con trabajo y con cercanía", expresó.

Villarreal Pérez señaló que el objetivo de su administración es fortalecer el desarrollo económico, la seguridad, el empleo, la calidad de vida y los servicios públicos para consolidar a Monclova como una ciudad más competitiva.

Indicó que algunos problemas pueden resolverse de manera inmediata, mientras que otros requieren la participación conjunta de gobierno y sociedad para atender necesidades como el abastecimiento de agua, el drenaje en diversos sectores y la atracción de nuevas inversiones generadoras de empleo.

El Presidente Municipal destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado y las instituciones federales ha permitido avanzar en distintos proyectos, por lo que consideró que el trabajo en equipo es fundamental para impulsar el desarrollo de Monclova, la Región Centro-Desierto y Coahuila.

Al cumplirse este 30 de junio la mitad de su administración, aseguró que las metas planteadas continúan en marcha, aunque reconoció que han enfrentado factores externos que obligaron a realizar ajustes en parte de la estrategia inicial.

Explicó que la desaceleración económica nacional y algunas decisiones comerciales internacionales impactaron el entorno económico desde el inicio de su gestión.

"No contemplábamos la crisis de desarrollo económico nacional provocada también por aspectos internacionales. Traíamos una ruta establecida con el gobernador y, al iniciar la administración, se tomaron decisiones comerciales a nivel mundial que afectan el día a día", señaló.

Pese a este escenario, afirmó que su gobierno mantiene el rumbo y continuará impulsando proyectos orientados al crecimiento económico y al bienestar de la población.