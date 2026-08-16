Mejora Coahuila reactiva programa de minisplits en Monclova

El programa de minisplits a bajo costo de Mejora Coahuila se reactivó en la región Centro y próximamente arrancará de manera oficial en Monclova, informó Esra Cavazos, coordinadora del programa.

La funcionaria señaló que, tras la llegada del nuevo coordinador estatal, Jorge Piñones, se retomaron los programas que impulsa el gobernador, con trabajo coordinado en los municipios.

Explicó que los equipos inverter podrán adquirirse directamente en las oficinas de Mejora Coahuila, al igual que otros productos del programa permanente, como cemento y tinacos.

Cavazos indicó que el arranque oficial del programa de minisplits ya se realizó en Sabinas y que en los próximos días se hará lo propio en Monclova, en coordinación con el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Además, informó que Mejora Coahuila se sumará este viernes y sábado a las actividades de venta de útiles escolares en la plaza principal de Monclova, junto con el departamento de Educación municipal y proveedores.

La coordinadora agregó que también continúan las brigadas y mercaditos en distintos sectores. Este jueves se realizó una jornada en la colonia Estancias, de 9:00 a 12:00 horas, con consultas pediátricas gratuitas y cortes de cabello.

Cavazos invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales de Mejora Coahuila, donde se anuncian las brigadas y los módulos que se llevan a las colonias conforme a las solicitudes de los habitantes.