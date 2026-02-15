Policía Estatal de Coahuila entrega flores a mujeres en Monclova

En un gesto que sorprendió a los transeúntes del corazón de la ciudad, elementos de la Policía Estatal de Coahuila asignados a Monclova transformaron su jornada de vigilancia en un acto de proximidad social.

Durante la mañana de este 14 de febrero, los oficiales se desplegaron en la Plaza Principal y calles aledañas de la zona centro, no para realizar operativos de seguridad, sino para entregar flores a las mujeres que caminaban por el sector con motivo del Día de San Valentín.

Los uniformados señalaron que, si bien su función primordial es proteger y servir a la integridad de los coahuilenses, esta iniciativa representa una oportunidad invaluable para estrechar lazos con la comunidad.

Con este acercamiento, la corporación busca proyectar un rostro más humano y accesible, demostrando que la seguridad también se construye a través de la empatía y el respeto mutuo con la ciudadanía a la que representan.

Un aspecto destacado de esta actividad es que el detalle no provino de fondos institucionales, sino del bolsillo de los propios agentes.

Los miembros de la corporación en Monclova se organizaron voluntariamente para financiar la compra de las flores, demostrando un compromiso personal por cambiar la percepción pública de su labor y celebrar una fecha tan significativa junto a las familias monclovenses.

La reacción de las ciudadanas fue de sorpresa y agradecimiento, rompiendo por un momento la rutina cotidiana del primer cuadro de la ciudad.

Con estas acciones de proximidad social, la Policía Estatal reafirma que su labor va más allá de la prevención del delito, apostando por la generación de confianza como pilar fundamental para la paz y la armonía en la región centro del estado.