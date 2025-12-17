Cabildo de Monclova aprueba presupuesto de 900 millones para 2026

Aprueba Cabildo de Monclova presupuesto de 900 millones de pesos para el 2026, recursos que serán destinados a rubros prioritarios como Seguridad, Infraestructura, Desarrollo Económico, Imagen Urbana y Programas Sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.

Durante la sesión de cabildo realizada la mañana de ayer, se avaló la Ley de Egresos 2026, la cual asciende a alrededor de 900 millones de pesos.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, destacó que este presupuesto es resultado del trabajo coordinado entre los integrantes del Cabildo, bajo los principios de responsabilidad, trabajo en equipo y resultados.

Informó que el presupuesto fue aprobado inicialmente mediante un dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, donde participaron todos los ediles.

Detalló que el proyecto fue puesto a consideración de la comisión y posteriormente se solicitó, vía oficio, que se realizaran aportaciones y observaciones para enriquecer el documento final. "Fue previamente analizado, se revisaron diferentes puntos y, aunque hubo observaciones de carácter informativo, finalmente el presupuesto fue aprobado", señaló Medina.

Asimismo, resaltó que con esta sesión se cerró el año con la junta número 30 del Cabildo, superando el mínimo de sesiones que marca el estatuto. "Tradicionalmente serían 24 sesiones al año y llevamos seis adicionales, lo que refleja un trabajo muy conjunto y arduo de todos los compañeros", expresó.

El Cabildo también aprobó el Estado Financiero correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual fue presentado mediante el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, conforme a lo establecido en la normatividad municipal vigente.

Tanto el Presupuesto de Egresos como el Estado Financiero fueron presentados por el presidente de la Comisión de Hacienda, el regidor Lic. Jorge Carlos Mata López.

Finalmente, durante la sesión se aprobó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, propuesta presentada por el presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública, regidor Lic. Roberto, como parte de las acciones para ordenar el crecimiento y desarrollo de la ciudad.