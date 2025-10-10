Alcalde de Monclova anuncia proyectos industriales para generar empleos

Monclova proyecta inversión de 100 millones de dólares y generación de mil empleos, lo que impulsará el crecimiento económico y la competitividad industrial, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Recordó que al inicio del año se había proyectado una inversión de hasta 200 millones de dólares para el primer semestre, pero varios proyectos quedaron en espera por el contexto económico internacional.

Sin embargo, destacó que cuatro proyectos se concretarán de octubre a mayo, algunos de ellos son asiáticos destinados a satisfacer la demanda de la industria automotriz que se expandirá próximamente y que beneficiará a Monclova y la región.

"Estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares que generará mil empleos. Estos dependen también del fortalecimiento de los contratos y proyectos que lleguen a las empresas ya establecidas. La ventaja es que las compañías que se están instalando en Monclova tienen una proyección de crecimiento sólida", indicó Villarreal Pérez.

Por motivos de confidencialidad, Villarreal Pérez señaló que no puede revelar los nombres de las empresas involucradas, ya que muchas cotizan en bolsa, pero adelantó que será el gobernador Manolo Jiménez Salinas quien anuncie oficialmente los nuevos proyectos en las próximas semanas.

Finalmente, el alcalde subrayó la importancia de preparar a la población con capacitación técnica para aprovechar las oportunidades laborales que se generarán entre octubre y mayo, asegurando que Monclova continúa consolidándose como un polo industrial estratégico en el norte del país.