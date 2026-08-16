Monclova se prepara para la premiación de la Coahuila 1000

Monclova recibió este sábado a los participantes de la edición 2026 de la Coahuila 1000, competencia que tuvo como punto de llegada el Lienzo Charro de la ciudad y que representa un importante impulso para la actividad turística y económica de la región centro.

Mauricio Reynoso se convirtió en el primer participante de la categoría Rally en cruzar la meta, mientras que durante la tarde continuó el arribo de competidores al punto final de la ruta.

La jornada concluirá con la ceremonia de premiación de los ganadores de la edición 2026, programada para este domingo en Monclova, donde se reconocerá a los participantes que destacaron a lo largo de la competencia.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de que Monclova vuelva a ser considerada como sede de llegada de la Coahuila 1000, al señalar que el evento contribuye a generar movimiento económico y a promover la ciudad como destino para actividades deportivas y turísticas.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación con el comité organizador encabezado por CANACO Torreón, así como con la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila y su titular, Cristina Amezcua.

La llegada de los competidores generó actividad en distintos puntos de la ciudad, con la presencia de participantes, equipos y acompañantes que se sumaron al ambiente de la competencia.

Con el cierre de la ruta en Monclova y la premiación de los ganadores, la edición 2026 de la Coahuila 1000 consolida nuevamente su presencia en el estado y fortalece la promoción turística y económica de la región centro.

La competencia forma parte de las actividades que buscan proyectar los atractivos de Coahuila y generar beneficios para los municipios incluidos dentro de su recorrido.