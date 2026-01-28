Monclova: Mercedes Carranza hablará sobre la Revolución y la Constitución

Como parte de las actividades culturales y de difusión histórica, un descendiente de Venustiano Carranza ofrecerá una charla histórica en el Museo Coahuila y Texas, con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre el papel de Coahuila en la Revolución Mexicana y en la conformación de la Constitución.

La licenciada Mercedes Carranza, integrante de la familia del llamado Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, será la encargada de impartir la ponencia el próximo 5 de febrero a las 16:00 horas, en las instalaciones del museo.

Al respecto, Marisol Lara, directora de Arte y Cultura, recordó que recientemente el municipio ha recibido a descendientes de la familia Carranza, como ocurrió el año pasado durante el aniversario de Monclova, cuando acudió un sobrino nieto de Venustiano Carranza al Museo El Polvorín. "Ahora nos va a acompañar la licenciada Mercedes Carranza, quien ya ha estado en Monclova impartiendo charlas históricas, lo que ha generado un gran interés entre la ciudadanía", señaló.

Durante la conferencia se retomará el papel de Coahuila como epicentro de la Revolución y de la Constitución de 1917, destacando a Venustiano Carranza. Asimismo, se hará énfasis en los personajes históricos coahuilenses y en la importancia de mantener viva la memoria histórica en Monclova. "Existe un interés real por la historia, lo vemos reflejado en los tres grupos de historiadores que tenemos actualmente; gracias a ellos hay actividades todos los miércoles y sábados, además del trabajo de la Sociedad Monclovense de Historia. Queremos seguir fomentando ese interés", agregó la funcionaria.

La invitación está abierta al público en general, especialmente a estudiantes, historiadores y ciudadanos interesados en conocer más sobre el legado histórico de Coahuila y de Venustiano Carranza.