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Coahuila

Monclova rinde homenaje a Raúl Pérez Pérez con altar de muertos

El altar de muertos fue dedicado por el personal de Servicios Educativos en la Región Centro, en un emotivo tributo.

Por Diana Ortiz - 29 octubre, 2026 - 07:54 p.m.
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      En un emotivo tributo que combina el respeto a las tradiciones mexicanas y el reconocimiento al liderazgo local, el personal de las oficinas de Servicios Educativos en la Región Centro dedicó su altar de muertos de este año a la memoria de Raúl Pérez Pérez, destacado exdirigente sindical y gestor social de la ciudad.

      Compañeros y colaboradores del sector educativo decidieron por unanimidad honrar su legado a través de esta ofrenda tradicional, destacando la profunda huella de servicio, solidaridad y compañerismo que dejó a lo largo de su trayectoria profesional y personal en Monclova.

      Raúl Pérez Pérez (1946-2026) dedicó gran parte de su vida laboral a Altos Hornos de México (AHMSA), desempeñándose en el departamento de Alto Horno 4 y en el Almacén ABC, desde donde impulsó su vocación de servicio hacia la clase trabajadora.

      Su compromiso social lo llevó a encabezar diversas responsabilidades en el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos en la Sección 147, convirtiéndose en un defensor permanente de los derechos de sus compañeros.

      Aunado a su labor laboral y política dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó como presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Monclova, espacio desde el cual continuó velando por el bienestar y la dignidad de los trabajadores retirados.

       

      Con este homenaje en las instalaciones educativas, sus excompañeros y allegados recuerdan con afecto a un hombre afable, servicial y entregado a su comunidad, manteniendo vivo su ejemplo de liderazgo para las futuras generaciones.

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