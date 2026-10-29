Monclova rinde homenaje a Raúl Pérez Pérez con altar de muertos
El altar de muertos fue dedicado por el personal de Servicios Educativos en la Región Centro, en un emotivo tributo.
Resumen
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En un emotivo tributo que combina el respeto a las tradiciones mexicanas y el reconocimiento al liderazgo local, el personal de las oficinas de Servicios Educativos en la Región Centro dedicó su altar de muertos de este año a la memoria de Raúl Pérez Pérez, destacado exdirigente sindical y gestor social de la ciudad.
Compañeros y colaboradores del sector educativo decidieron por unanimidad honrar su legado a través de esta ofrenda tradicional, destacando la profunda huella de servicio, solidaridad y compañerismo que dejó a lo largo de su trayectoria profesional y personal en Monclova.
Raúl Pérez Pérez (1946-2026) dedicó gran parte de su vida laboral a Altos Hornos de México (AHMSA), desempeñándose en el departamento de Alto Horno 4 y en el Almacén ABC, desde donde impulsó su vocación de servicio hacia la clase trabajadora.
Su compromiso social lo llevó a encabezar diversas responsabilidades en el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos en la Sección 147, convirtiéndose en un defensor permanente de los derechos de sus compañeros.
Aunado a su labor laboral y política dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó como presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Monclova, espacio desde el cual continuó velando por el bienestar y la dignidad de los trabajadores retirados.
Con este homenaje en las instalaciones educativas, sus excompañeros y allegados recuerdan con afecto a un hombre afable, servicial y entregado a su comunidad, manteniendo vivo su ejemplo de liderazgo para las futuras generaciones.