Reginaldo Calderón promueve inversiones en Monclova: 400 vacantes disponibles

Monclova sigue siendo promovida en Alemania como un destino estratégico para la atracción de inversiones, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de la región, particularmente en sectores como el metal mecánico, automotriz y textil.

El director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón, informó que durante encuentros con representantes y el embajador se presentó información sobre las ventajas competitivas de la ciudad, buscando que empresas europeas consideren instalarse en la zona.

Se destacó que, aunque el contexto internacional y factores como los aranceles y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) influyen en las decisiones de inversión, México mantiene ventajas frente a otros países, lo que podría favorecer la llegada de capital extranjero.

Finalmente, se prevé que para el próximo semestre se registre una reactivación en la atracción de empresas, impulsada por las gestiones realizadas y el desarrollo de sectores industriales clave en Monclova.

Al menos tres empresas instaladas en Monclova iniciaron procesos de contratación que permitirán la apertura de alrededor de 400 vacantes en distintas áreas operativas, informó Reginaldo Calderón.

El director de Pro Monclova, detalló que compañías como Dual, Yura Harness y Doosung Tech ya se encuentran en etapa de selección de personal. En el caso de Dual, señaló que actualmente cuenta con cerca de 80 vacantes, con proyección de incrementar gradualmente hasta alcanzar las 400 plazas.

Por su parte, Yura Harness prevé contratar entre 100 y 200 trabajadores en las próximas semanas, mientras que Doosung Tech inició con 30 posiciones y ampliará su plantilla en el corto plazo.

Calderón destacó que estas oportunidades laborales forman parte de una estrategia permanente para atraer nuevas inversiones a la región, mediante incentivos tanto estatales como municipales, además de la promoción de las ventajas competitivas de la ciudad.

En ese sentido, subrayó que Monclova avanza en el desarrollo de infraestructura industrial, con al menos dos parques en construcción que permitirán fortalecer la llegada de más empresas en los próximos meses.

Finalmente, indicó que de enero a la fecha se han generado alrededor de 200 empleos en la región, cifra que podría incrementarse hasta los 500 con las contrataciones proyectadas, lo que refleja una tendencia positiva en la recuperación y crecimiento del empleo en Monclova y su zona conurbada.