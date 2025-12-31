Monclova cierra 2025 con 488 millones en derrame económico

Monclova cerró el 2025 con cifras que reflejan estabilidad en el sector turístico, al registrar una derrama económica cercana a los 488 millones de pesos, impulsada principalmente por la realización de eventos deportivos y artísticos a lo largo del año.

De acuerdo con información proporcionada por Armando de la Garza Gaytán, Comisionado de Turismo y Secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, la capital del acero alcanzó una derrama total de 487 millones 822 mil 500 pesos, en un contexto marcado por retos industriales en la región.

A pesar de este panorama, el flujo de visitantes se mantuvo activo gracias a una estrategia enfocada en el turismo de eventos, impulsado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, y que generó la reactivación del sector.

Al cierre del año, la ciudad registró el hospedaje de aproximadamente 270 mil personas, lo que permitió una ocupación hotelera promedio del 42 % en las mil 200 habitaciones disponibles. De la Garza destacó que el principal factor que permitió sostener la actividad turística fue la agenda de eventos impulsada por el ayuntamiento, sobre todo en el rubro deportivo, con la realización de torneos nacionales e internacionales.

“Quien salvó la campana fue la serie de eventos, sobre todo deportivos, impulsados por el Ayuntamiento de Monclova, que puso énfasis en destacar a la ciudad y colocarla dentro del radar a nivel nacional”. Reconoció que si bien una ocupación del 42 % no es considerada óptima para los estándares históricos del sector hotelero, el escenario habría sido más complicado sin esa coordinación.

La derrama económica generada no se concentró únicamente en los hoteles, sino que se distribuyó de manera transversal en los diferentes sectores como restaurantes, comercios, transporte y servicios generales. De cara al 2026, el sector empresarial y las autoridades locales buscan avanzar hacia una mayor diversificación turística y económica, con el objetivo de reducir la dependencia de eventos específicos y elevar el porcentaje de ocupación mediante la atracción de nuevos nichos de mercado.