Saltillo reporta 350 nuevos casos de VIH en el último año

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo enfrenta un repunte significativo de casos de VIH durante el último año. La Dirección de Salud Pública Municipal confirmó que se han registrado 350 nuevas infecciones, una cifra que preocupa por su rápida escalada.

La distribución de los diagnósticos muestra que el 80% corresponde a hombres y el 20% a mujeres, patrón que coincide con tendencias recientes en la región.

El repunte de VIH en Saltillo preocupa a las autoridades

El doctor Rubén Rodríguez, especialista en salud pública, destacó que Coahuila presenta un aumento aproximado del 150% en comparación con el año pasado, situación que calificó como "alarmante" y que exige fortalecer las estrategias de prevención.

"No podemos bajar la guardia; es indispensable mantener campañas permanentes de información y detección", subrayó.

Cifras alarmantes de VIH en Coahuila requieren atención inmediata

En el contexto global, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH informó que 40.8 millones de personas viven con el virus, de las cuales 38.6 millones son adultas y 1.4 millones niñas y niños.

Estas cifras, advierten especialistas, reflejan la necesidad de reforzar tanto el acceso a tratamientos como la cultura de prevención.

Recomendaciones para la prevención del VIH en Saltillo

Rodríguez recomendó a la población usar preservativo de manera correcta y constante, realizarse pruebas de detección cada seis meses y aprovechar el acceso gratuito a la profilaxis pre exposición (PrEP) disponible en CAPASITS y el IMSS para personas con vida sexual activa o múltiples parejas. Estas medidas, dijo, pueden reducir significativamente el riesgo de transmisión.