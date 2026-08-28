Monclova: empresas y gobierno dialogan sobre necesidades de capacitación laboral

Más de 25 empresas establecidas en la región Centro-Desierto participaron en una reunión con autoridades del gobierno del estado y municipios con el fin de atender las necesidades de contratación, capacitación y desarrollo de mano de obra que se requiere en el corredor industrial de Monclova, Frontera y Castaños.

Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno, informó que el encuentro forma parte de la estrategia instruida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer tanto la atracción de inversiones como el acompañamiento a las empresas que ya están instaladas en la región.

Explicó que en la reunión se sostuvo un diálogo abierto con representantes empresariales para presentar los servicios que ofrece el gobierno del estado mediante el ICATEC y la Subsecretaría del Empleo, con el objetivo de identificar los mejores perfiles para cubrir las vacantes existentes y las que surgirán con nuevas líneas de producción.

Estas acciones se desarrollan de manera paralela a la promoción de nuevas inversiones para la región Centro, en donde continúan las gestiones con empresas extranjeras interesadas en establecerse en el corredor industrial.

Sisbeles Alvarado señaló que incluso recientemente se tuvo una reunión con Promonclova, directivos empresariales y el cónsul de Alemania en Monterrey, como parte de las acciones para generar oportunidades de inversión extranjera en la región Centro-Desierto.

Destacó que la estrategia estatal busca incrementar la llegada de capitales sin descuidar a las empresas ya instaladas, mediante programas de capacitación, fortalecimiento laboral y coordinación con los municipios.

Como parte de los acuerdos presentados, los departamentos de recursos humanos podrán acceder a una certificación a través del Centro Estatal de Conciliación Laboral, cuyo valor es cercano a los 15 mil pesos y será impartida de manera gratuita por el ICATEC.

En cuanto al reto de recuperar mano de obra calificada que ha emigrado de la región, el subsecretario afirmó que el gobierno trabaja para ofrecer mejores condiciones laborales y fortalecer la capacidad productiva de las empresas, además de ampliar la preparación técnica de los futuros trabajadores.

Indicó que existen convenios de colaboración con instituciones como la Universidad Politécnica, la UTRCC, el Tecnológico y la UA de C para ajustar los planes académicos a las necesidades reales de la industria.