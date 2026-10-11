Monclova evalúa vehículos en desuso

Una perito valuadora revisa entre 152 y 154 vehículos municipales en desuso para determinar su estado, valor y viabilidad de recuperación, así como identificar cuáles podrían venderse como chatarra.

Guadalupe Murguía, síndica del Ayuntamiento de Monclova, informó que ya concluyó el levantamiento de las unidades y actualmente se elabora el dictamen que establecerá las condiciones de cada vehículo.

Explicó que el procedimiento se realiza por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez y mediante una comisión temporal encargada de definir el destino de los automóviles, adquiridos con recursos públicos y que llevan varios años fuera de servicio.

La evaluación permitirá conocer cuáles unidades pueden volver a utilizarse y si resulta conveniente invertir recursos en su reparación y mantenimiento. Entre los vehículos hay modelos 2006, 2009 y 2020.

Murguía señaló que todavía no se tiene una estimación de cuánto podría recaudar el municipio, pues el monto dependerá de las condiciones de los vehículos, las piezas que conserven, su peso y otros factores que la especialista deberá incluir en el dictamen.

Una vez terminado, el documento será presentado ante la comisión temporal y posteriormente ante el pleno del Cabildo, que deberá autorizar la desincorporación de los bienes y, en su caso, la venta.

La intención es comercializar las unidades en un solo lote, en lugar de venderlas individualmente, debido a la cantidad de vehículos involucrados.

La síndica indicó que los recursos obtenidos podrían destinarse a una obra social, aunque la propuesta deberá ser analizada por el alcalde y el Cabildo, quienes determinarán su aplicación.

Agregó que los trabajos comenzaron entre finales de julio y agosto. Actualmente, la perito evaluadora prepara el dictamen para continuar con el proceso de revisión y autorización.