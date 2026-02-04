Carlos Villarreal anuncia el Festival Vaquero en Monclova

Con el objetivo de promover el turismo, fortalecer la economía local y proyectar la identidad regional, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, presentó oficialmente el Festival Vaquero Monclova 2026, un evento organizado por un grupo de empresarios de la región que, por primera vez, se realizará en la ciudad, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila.

El Festival Vaquero Monclova se celebrará del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle, y contará con un programa dirigido a toda la familia que incluye conciertos de La Casetera y Grupo Pesado, concurso de asadores, el tradicional Día del Taco, así como diversas actividades recreativas y culturales.

La presentación del evento se llevó a cabo junto a la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua, donde se destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan la identidad cultural, impulsen el turismo y generen derrama económica para las familias monclovenses. Además, se contó con la presencia de Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Bernardo Molina, empresario y miembro del comité organizador del Festival Vaquero Monclova; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, así como de representantes del sector empresarial y social que contribuyen a la organización y fortalecimiento del festival.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a la ciudadanía y a visitantes de toda la región a disfrutar del festival que busca convertirse en una tradición para la ciudad. "Agradezco al comité organizador del Festival Vaquero Monclova por hacer posible este proyecto que por primera vez llega a nuestra ciudad. Nos sumamos con gusto a este esfuerzo, trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, para seguir impulsando eventos que fortalecen nuestra identidad, promueven el turismo y generan derrama económica para Monclova y toda la región."

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil para promover proyectos y eventos que fortalezcan el desarrollo económico, turístico y social de la ciudad y consoliden a Monclova como un referente regional.