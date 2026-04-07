Monclova se prepara para recibir turistas durante el Mundial de fútbol

Con el objetivo de fortalecer la actividad turística y aprovechar la proyección internacional que traerá el próximo Mundial de fútbol, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, junto a Martha Moncada, encabezaron la entrega de kits y capacitación como parte de la estrategia 'Coahuila Pa'l Mundial'.

Esta iniciativa es impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la finalidad de fortalecer la cadena de valor turística en el estado, preparando a municipios como Monclova y la región Centro ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista.

Durante el evento, el alcalde destacó que el turismo se ha consolidado como un eje clave de desarrollo en la región, al integrarse con actividades deportivas, culturales, sociales e históricas que permiten diversificar la oferta y generar una mayor derrama económica.

Subrayó que este tipo de estrategias buscan no solo atraer visitantes, sino también consolidar a Monclova como un destino competitivo, capaz de ofrecer experiencias integrales que beneficien directamente a prestadores de servicios y a la economía local.

Con acciones como la capacitación y la entrega de herramientas, el municipio avanza en su preparación para recibir a turistas, apostando por el crecimiento ordenado y el fortalecimiento del sector turístico en beneficio de toda la región.