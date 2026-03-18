Más de 100 adultos mayores se preparan para los Juegos en Monclova

Más de 100 adultos mayores de Monclova se alistan para participar en los Juegos de Adultos Mayores, informó la presidenta del DIF municipal, Mavi Sosa.

Detalló que los participantes competirán en la etapa regional con el objetivo de avanzar al nivel estatal y posteriormente al nacional.

Señaló que la convocatoria tuvo buena respuesta, tanto en disciplinas culturales como deportivas, logrando reunir a un número importante de competidores.

En el área cultural se cuenta con más de 100 participantes en actividades como danza, baile, canto, rondalla y coro.

Mientras que en lo deportivo destacan disciplinas como cachibol, béisbol, natación y atletismo, con una participación similar.

Indicó que en esta edición se integraron nuevas actividades como lotería y memorama, ampliando las opciones para los adultos mayores.

Mavi Sosa destacó que algunos participantes ya han sido campeones a nivel nacional, lo que fortalece las expectativas de obtener buenos resultados.

Agregó que el objetivo principal es fomentar la participación y motivación de los adultos mayores, además de representar a Monclova en las siguientes etapas.

Finalmente, reiteró que buscan avanzar en la competencia y lograr destacar a nivel nacional.