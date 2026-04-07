Atención a turistas en Monclova: Enrique Ayala destaca tranquilidad en vacaciones

Durante el periodo vacacional, la atención a turistas por parte de corporaciones de seguridad se ha mantenido sin incidentes mayores, con apenas un par de quejas aisladas que no han derivado en señalamientos formales, informó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Monclova. Enrique Ayala señaló que a diferencia de otros periodos vacacionales, en esta ocasión no se han registrado denuncias en contra de elementos por extorsión, lo que refleja un entorno de tranquilidad para los visitantes que han arribado a la región.

Señaló que han sido mínimos los incidentes, con solo dos reportes hasta el momento, uno de los cuales fue una queja anónima en la que señalaba a elementos policiacos de Monclova por presuntamente retrasar a un visitante sin motivo claro; sin embargo, al no formalizarse, no fue posible darle seguimiento. El segundo incidente se dio en el municipio de Castaños, donde un grupo de personas provenientes de otra ciudad, entre ellos jueces, habría sido detenido cuando se dirigían a Ciudad Acuña, situación que generó inconformidad. "Esa queja la vamos a pasar más adelante, pero fue ahí en Castaños", mencionó Enrique Ayala, al precisar que se buscará dar seguimiento para esclarecer lo ocurrido.

A pesar de estos señalamientos, el representante de la OCV informó que no existen reportes oficiales de abuso o extorsión por parte de autoridades, por lo que el balance en materia de seguridad turística continúa siendo favorable en la región Centro.