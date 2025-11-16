Alcalde Carlos Villarreal Pérez anuncia adquisición de vehículos blindados en Monclova

La presencia de una unidad táctica blindada con la leyenda "Policía Municipal", llamó la atención en Monclova, especialmente de vecinos del sector oriente luego de que circulara por distintas calles durante la mañana del sábado, generando sorpresa entre los habitantes y motivando que varios de ellos capturaran videos que pronto comenzaron a difundirse en redes sociales.

En las imágenes compartidas se aprecia una camioneta de gran tamaño, entre los colores negro y azul, luces tácticas y una torreta superior, características poco comunes en las patrullas convencionales del municipio.

Estos elementos despertaron curiosidad y especulación entre los ciudadanos, quienes no tienen claro si se trató de una demostración operativa, un patrullaje especial o si forma parte de un nuevo equipamiento destinado a reforzar la seguridad en Monclova.

La aparición de esta unidad ocurre pocos días después de que el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunciara la próxima adquisición de tres vehículos blindados para fortalecer las labores de Seguridad Pública.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el vehículo captado por los ciudadanos corresponde a alguno de los mencionados por el edil. Cabe recordar que recientemente el alcalde informó que se invertirán 20 millones de pesos para dotar de unidades blindadas al Grupo Reacción Centro, adscrito a Seguridad Pública, con el fin de mejorar la respuesta ante delitos de alto impacto.